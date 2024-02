Nach Leichenfund in NÖ: 77-Jähriger soll Feuer in Bad Vöslau gelegt haben

Nachdem am Samstagnachmittag in BadVöslau (Bezirk Baden) drei Tote mit Schusswunden entdeckt wurden, ergaben die Ermittlungen, dass höchstwahrscheinlich der Besitzer der Wohnung das Feuer gelegt hat.

Weiter Rätselraten über Motiv nach Leichenfund in Bad Vöslau

Laut Bericht des "Kurier" wurde Benzin an vier Stellen verschüttet und an drei Stellen angezündet. Ein Kanister wurde von den Behörden sichergestellt, wie Pfandler berichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden am Donnerstag abgeschlossen. Das Motiv für die Tat bleibt vorerst unklar. Auf Anfrage sagte der Leiter des Landeskriminalamts, dass es noch keine überzeugende Erklärung gebe.