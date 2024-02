Nach Mordalarm in Niederösterreich: Vorläufiges Obduktionsergebnis ist da

Nachdem drei leblose Körper mit Schussverletzungen in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) entdeckt wurden, gibt es nun vorläufige Ergebnisse der Obduktion.

Schmauchspuren bei zwei Männern kein Beweis für tatsächliche Schussabgabe

Klar ist aufgrund des vorläufigen Obduktionsergebnisses, dass alle drei in der Wohnung entdeckten Leichen - es handelte sich um Männer im Alter von 63, 67 und 77 Jahren - Schusswunden aufwiesen. Wie Pfandler am Dienstag vor Journalisten in St. Pölten mitteilte, habe eine Person eine mit einer Faustfeuerwaffe zugefügte Verletzung erlitten, eine weitere eine durch eine Langwaffe mit Schrot ausgelöste Wunde. Bei der dritten Leiche wurden demnach Schussspuren einer Faustfeuer- und einer Schrotwaffe festgestellt.

Dass zwei der Männerleichen Schmauchspuren an den Händen aufweisen, sei noch kein Beweis in Sachen tatsächlicher Schussabgabe. "Schmauchspuren können auch übertragen werden, wenn im Nahbereich einer Person eine Faustfeuerwaffe abgefeuert wird", erklärte Pfandler. Weitere "langwierige Untersuchungen", Tests und Vergleiche unter Einbeziehung des Bundeskriminalamts seien hier notwendig. Details, welche Leichen die Schmauchspuren aufweisen, nannte der Leiter des Landeskriminalamts nicht.

Beteiligung von vierter Person kann nach Leichenfund in NÖ nicht ausgeschlossen werden

Feuerwehr war wegen Brand in NÖ alarmiert worden

Entdeckt wurden die drei Toten von Feuerwehrleuten, die am Samstagnachmittag aufgrund eines Brandes bzw. wegen Knallgeräuschen alarmiert worden waren. Die Flammen in der Wohnung wurden rasch gelöscht, Spuren des Feuers waren im Innenbereich und am Balkon ersichtlich. Der Brand könnte gelegt worden sein, die diesbezüglichen Ermittlungen starten aber erst. "Die Tatortgruppe hat noch bis heute gearbeitet", sagte Pfandler. Sichergestellt wurden an Ort und Stelle eine Faustfeuer- und eine Langwaffe. Beide hatte der 77-jährige Wohnungsinhaber legal besessen.