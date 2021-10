Nach Kurz-"Torpedierung": SPÖ will Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung

Einmal mehr fordert die SPÖ von der Regierung einen Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verwies am Donnerstag darauf, wie Kurz die dahingehenden Vorstöße unterminiert habe.

"Kern und Mitterlehner wollten jedem Kind ganztägigen Betreuungsplatz garantieren"

"Mitterlehner musste weg, koste es was es wolle - das war das türkise Credo damals." Das Ziel Kerns und Mitterlehners sei es 2016 gewesen, über den schrittweisen Ausbau jedem Kind bis 2020 einen ganztägigen Betreuungsplatz zu garantieren. "Das wäre ein Meilenstein für Österreich gewesen", so Rendi-Wagner.

Rendi-Wagner: Regierung soll nun nach Kurz-Rücktritt diesen "Meilenstein" umsetzen

Die Regierung habe nun nach dem Rücktritt von Kurz vom Kanzleramt die Chance, diesen "Meilenstein" umzusetzen und sich von der von der türkisen Politik zu verabschieden, so die SPÖ-Chefin - "von einer Politik des Machterhaltes und des reinen politischen Eigennutzes". Die SPÖ will nun sowohl im Parlament als auch auf Landtagsebene Initiativen setzen, kündigte Rendi-Wagner bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit dem niederösterreichischen Landesparteichef Franz Schnabl an.

In Niederösterreich wird dazu am Donnerstag eine entsprechende Resolution eingebracht, in der die Landesregierung dazu aufgefordert wird, in dieser Sache an die Bundesregierung heranzutreten, berichtete Schnabl. Ähnliche Schritte sollen in weiteren Ländern folgen.