Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab 1. Geburtstag gefordert

Sozialpartner und die Industriellenvereinigung fordern einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz bereits ab dem 1. Geburtstag des Kindes.

Kinderbetreuungsquote bei UNter-Drojährigen bei 27,6 Prozent

Derzeit liege die Kinderbetreuungsquote der Unter-Dreijährigen in Österreich bei 27,6 Prozent, sagte WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ÖGB, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. "Das Angebot soll flächendeckend sein, also vom Neusiedler See bis zum Bodensee", sagte Schultz. Für Tourismus-Beschäftigte wäre es auch wichtig, dass die Kindergärten während der Ferienzeiten nicht geschlossen seien, betonte die Tirolerin.