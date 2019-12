Nach Kündigungen in der SPÖ: Doskozil will helfen

Wenn es für die Betroffenen passt, könnten "zwei bis drei" der gekündigten SPÖ-Mitarbeiter im Burgenland aufgenommen werden.

"Zwei bis drei" der von der Bundes-SPÖ über die bevorstehende Kündigung informierten Mitarbeiter könnten im Burgenland aufgenommen werden, "wenn es für die Mitarbeiter passt", so der Sprecher von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Herbert Oschep, am Sonntag zur APA.

Aufnahme von "zwei bis drei" SPÖ-Mitarbeitern möglich

Kaiser will neue Stelle in der Löwelstraße

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Sonntag eine neue Idee aufgebracht, wie man die zur Kündigung angemeldeten Mitarbeiter der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle unterbringen könnte. Er tritt in der "Kleinen Zeitung" für eine Koordinationsstelle der Bundesländer in der Löwelstraße ein, die dann auch von den Landesorganisationen mitfinanziert werden könnte.