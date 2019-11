SPÖ meldet 27 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung an

Die SPÖ meldet 27 der 102 Mitarbeiter des Klubs beim AMS zur Kündigung an. Das gab Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Dienstagvormittag bei einem Pressegespräch bekannt.

Ziel ist Ende 2025 schuldenfrei

Wie viele Mitarbeiter von der Partei tatsächlich zu Jahresende gekündigt werden, ist noch unklar. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hofft, dass sich bis dahin etliche andere Jobs gefunden haben werden. Man arbeite hier mit dem Betriebsrat auch individuell an Lösungen. Die Belegschaft wurde am Vormittag informiert, deren Vertretung bereits am Freitag.