Nach Kritik an WKÖ: NEOS mit Anfrage an Schramböck

Nachdem der Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer kürzlich in einem Bericht über das Gebaren der WKÖ im Jahr 2019 einige Kritikpunkte aufgelistet hat, gibt es nun eine parlamentarische Anfrage an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

NEOS mit Anfrage an Schramböck

Aus Sicht von Schellhorn seien sowohl Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer als auch Wirtschaftsministerin Schramböck in dem Zusammenhang "untätig" geblieben, nachdem sie bereits von der Kritik des Kontrollausschusses gewusst hätten. "Als gesetzlich vorgesehene Aufsichtsbehörde wäre Schramböck für die Gebarungskontrolle zuständig", sagte Schellhorn am Donnerstag zur APA. "Die Wirtschaftskammer ist an die Gebarungsgrundsätze gebunden. Dafür muss aber jemand dieser Aufsichtspflicht nachkommen - das war bei Schramböck nicht der Fall." Nun wolle man wissen, wieso dies so gewesen sei. Schellhorn bezeichnet auch die Einsparungen, von denen die Wirtschaftskammer nach ihrer 2019er Reform spricht, als "falsch". Auch die FPÖ hatte zuletzt im Zusammenhang mit dem Prüfbericht die Rolle von Schramböck hinterfragt und die Vorgänge in der Wirtschaftskammer hart kritisiert.