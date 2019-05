Nach Konflikt an HTL in Wien: ÖVP fordert Präventionsmaßnahmen

Nach dem eskalierenden Streit zwischen einem Lehrer und einem Schüler an einer Wiener HTL fordert die ÖVP nun eine unabhängige Anlaufstelle und einen Ausbau der Gewaltprävention an Schulen.

Die Wiener ÖVP hat am Dienstag eine Reihe von Maßnahmen für Schulen gefordert, um Konflikte zwischen Lehrern und Schülern künftig zu entschärfen bzw. zu verhindern. Anlass ist der publik gewordene Fall eines eskalierenden Streits in einer HTL in Wien.