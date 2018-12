Nach Klage: Laudamotion zahlte Check-In-Gebühren zurück

55 Euro verlangt Laudamotion bei einem Check-In am Flughafenschalter - pro Person. Dieses Gebühren sind laut Arbeiterkammer Salzburg nicht rechtens.

Nach Beschwerden von Laudamotion-Passagieren, die vor dem Abflug nicht online eingecheckt haben und am Flughafenschalter pro Person und Strecke eine Gebühr von 55 Euro zahlen mussten, hat die Arbeiterkammer Salzburg eigenen Angaben zufolge mit einer Mahnklage einen “Etappensieg” erzielt. Die Fluglinie habe einem Pärchen aus Salzburg den geforderten Betrag von insgesamt 220 Euro zurückgezahlt.

55 Euro Check-In-Gebühren

Die zwei Salzburger sind im Sommer nach Mallorca und wieder zurück geflogen. Sie mussten beim Check-In am Flughafen pro Ticket 55 Euro berappen, weil sie nicht online, also im Internet, eingecheckt und sich die Bordkarten nicht selbst ausgedruckt hatten. “Das steht zwar in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB) dieser Airline, aber die Passagiere wurden auf diese Vorgehensweise bei der Buchung nicht gesondert hingewiesen. Das ist grob benachteiligend für Passagiere”, erklärte AK-Konsumentenschützerin Daniela Gabler.