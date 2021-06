Nach Hofer-Rücktritt: FPÖ-Parteipräsidium entscheidet am Montag über Parteitag

Die FPÖ wird nach Norbert Hofers Rücktritt vorübergehend von Harald Stefan geleitet. Am kommenden Montag wird das Parteipräsidium über einen Parteitag entscheiden.

Nach dem überraschenden Rücktritt von FPÖ-Obmann Norbert Hofer wird der an Jahren älteste Vizeobmann, Harald Stefan, die Partei vorübergehend leiten. Kommenden Montag wird das Parteipräsidium zusammenkommen, um über die Abhaltung eines Parteitags, bei dem eine Obmannwahl stattfinden wird, zu entscheiden. Das verkündete der Notar und freiheitliche Justizsprecher Stefan bei einem etwas ungewöhnlichen Medienauftritt am Mittwoch gemeinsam mit FPÖ-General Michael Schnedlitz.

FPÖ-Präsidium tritt am Montag zusammen

Der sogenannte Pressekonferenz bestand aus kurzen Statements der beiden Politiker und wurde ohne Frage-Möglichkeit beendet. Das Präsidium am Montag werde den weiteren Vorgang abstimmen und koordinieren sowie ein Datum für den Parteitag, bei dem ein Nachfolger Hofers gewählt wird, bestimmen, kündigte Stefan an. Er und Schnedlitz erklärten Hofers Rücktritt, der am Vortag völlig überraschend auf Twitter erfolgte, mit dem gesundheitlichen Zustand des Obmanns. Sie bedankten sich bei Hofer für dessen jahrelangen Einsatz und versuchten die Partei als geeint darzustellen.