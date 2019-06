Nach Hacker-Angriff: Neues Portal der Büchereien Wien online

Nach einer Hacker-Attacke auf die Büchereien Wien mussten der Online-Katalog und die Webseiten vom Netz genommen werden. Nun ging das neue Portal offiziell online.

Am 11. Juni 2019 waren die Büchereien Opfer eines Angriffs auf ihre Datenbank geworden. Der Online-Katalog und die Webseiten der Bibliothek wurden daraufhin vom Netz genommen.

Büchereien Wien mit neuem Portal wieder online

Die zuständigen Abteilungen der Büchereien und der Stadt Wien arbeiteten in der Folge mit Hochdruck daran, den bisherigen Katalog möglichst rasch durch ein neues System zu ersetzen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Der neue Katalog wurde ausführlichen Sicherheitstests durch Spezialisten für IT-Security unterzogen. Zum Start der aktuellen Version wurden alle bisherigen Passwörter zurückgesetzt. Der nunmehr eingesetzte Katalog nutzt neue, nutzergenerierte und verschlüsselte Passwörter.