Nach großem Erfolg: Tickets für "Elisabeth" 2020 in Wien sichern

Das Erfolgs-Musical "Elisabeth" kehrt kommendes Jahr erneut vor das Schloss Schönbrunn zurück. Tickets für die drei Termine im Juni 2020 sind bereits erhältlich.

In den beiden Aufführungen über Leben, Lieben und Leiden der österreichischen Kaiserin brillierten die Musical-Stars Pia Douwes und Mark Seibert in ihren Rollen als "Elisabeth" und "Tod".

"Elisabeth" auch 2020 vor dem Schloss Schönbrunn in Wien

Aufgrund des großen Erfolges wird "Elisabeth" auch im nächsten Jahr wieder in Schönbrunn zu sehen sein. Und das gleich an drei Terminen und zwar am 25., 26. und 27. Juni 2020.