Nach Georgien abgeschobene Tina wieder in Wien

Die 13-jährige Tina ist fast ein Jahr nach ihrer Abschiebung wieder nach Wien zurückgekehrt. Die Abschiebung im Jänner hatte Proteste und Verwerfungen zwischen ÖVP und Grünen ausgelöst.

Eines der Ende Jänner nach Georgien abgeschobenen Kinder ist zurück in Österreich. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" am Freitag online berichtete, landete die inzwischen 13-jährige Tina Donnerstagnachmittag in Wien-Schwechat. Ihre zwangsweise Außerlandesbringung hatte heftige Kritik, Verwerfungen in der ÖVP/Grünen-Koalition und eine Debatte über Kinderabschiebungen ausgelöst.