Nach Gasexplosion in Wien-Wieden: Mieter klagen Abrissfirma an

Bauarbeiter hätten ihr Eigentum einfach weggeworfen: Nach der Explosion in der Preßgasse in Wien-Wieden erheben nun Mieter schwere Vorwürfe gegen die Baufirma, die den Abriss des Gemeindebaus durchführen soll.

Abbruchfirma kontert

Die von der Stadt Wien beauftragte Abbruchfirma will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Was zu retten gewesen wäre, habe man gerettet, so die Firma in einem offiziellen Statement.