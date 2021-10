Nach Fäkalalarm: Badener Trinkwasser wieder in Ordnung

Das Trinkwasser in Baden kann ab sofort wieder im gesamten Stadtgebiet bedenkenlos verwendet werden. Es konnten keine Fäkalkeime mehr nachgewiesen werden.

Das Trinkwasser in Baden "ist in Ordnung". Darauf hat am Montag das Rathaus der Kurstadt verwiesen, nachdem vergangene Woche Trinkwasser-Nachbeprobungen in der Rotes Kreuz-Gasse und an repräsentativen weiteren Stellen vorgenommen worden waren.