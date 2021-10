Fäkalkeime im Trinkwasser in Baden gefunden

Im Trinkwasser in Baden ist bei Routinekontrollen eine geringe Anzahl von Fäkalkeimen gefunden worden. Es sei ein kleiner Bereich der Stadt betroffen, er sei vollständig eingegrenzt worden.

Im Trinkwasser in Baden ist bei Routinekontrollen eine geringe Anzahl von Fäkalkeimen (Enterokokken) nachgewiesen worden. Betroffen sei ein kleiner Bereich der Stadt, teilte das Rathaus am Mittwoch mit. Es sei bereits eine Nachbeprobung durchgeführt worden, gesicherte Ergebnisse sollen am kommenden Montag vorliegen.