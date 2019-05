Nach EU-Wahl: Pro-Europäische Mehrheit im EU-Parlament

Die EU-Kommission sieht nach der Europawahl eine pro-europäische Mehrheit im EU-Parlament. “Die Populisten haben die Wahlen nicht gewonnen”, sagte ein Sprecher der EU-Behörde am Montag in Brüssel. Die pro-europäische Mehrheit stelle sicher, dass das EU-Parlament konstruktiv und engagiert in der nächsten EU-Legislaturperiode arbeiten werde, sagte der Sprecher. Entgegen düsterer Prognosen hätten nicht jene den Sieg davongetragen, die Europa zerstören wollten, sondern das pro-europäische Spektrum.