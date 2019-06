Nach Drogen-Deal in Wien-Favoriten: Zwei bewaffnete Männer gefasst

Die Wiener Polizei konnte nach längeren Ermittlungen zwei Personen dingfest machen, die im organisierten Drogenhandel tätig waren. Für die beiden Männer klickten nun die Handschellen.

Mit der Festnahme zweier Verdächtiger ist in Wien ein Teil einer Drogenbande in flagranti erwischt worden. Zwei Serben, 36 und 40 Jahre alt, wurden bei der Übergabe von Suchtgift beobachtet, unmittelbar danach griffen Drogenfahnder des Landeskriminalamts (Außenstelle Zentrum/Ost), unterstützt vom Einsatzkommando Cobra, zu.

Festnahmen nach Ermittlungen im Drogenmilieu

Die gegen den organisierten Suchtgifthandel gerichteten Ermittlungen liefen schon länger, die Suche nach Abnehmern und den Hintermännern ist noch im Gang. Die zwei Festnahmen erfolgten bereits am 24. April in der Favoritner Gußrieglstraße, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag. Die beiden Männer hatten rund 100 Gramm Kokain sowie eine kleine Menge Cannabiskraut bei sich, und sie waren bewaffnet: Die Polizisten stellten eine Pistole und passende Munition sicher. Die Drogen hatten einen Straßenverkaufswert von rund 7.000 Euro.