Nach Döbling: Vassilakou fordert Parkpickerl für Wien-Hietzing

Kommt das Parkpickerl auch in Wien-Hietzing? ©APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER

Nachdem fix ist, dass das Parkpickerl in Döbling kommt, will Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou das Pickerl auch in Wien-Hietzing durchsetzen.

Nach der lang erwarteten Entscheidung Döblings für die Parkraumbewirtschaftung wäre jetzt ein sinnvoller Zeitpunkt auch das Parkpickerl für Hietzing zu beschließen, meint Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou.