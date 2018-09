Nach Diebstahl in Wien-Favoriten: Unbekannte Täterin gesucht

Bereits am 5. Mai kam es zu einem Diebstahl in der Dieselgasse in Wien-Favoriten. Die Polizei fahndet nun nach einer unbekannten Frau.

Am 5. Mai gegen 15.10 Uhr wurde eine 47-Jährige bestohlen. Eine unbekannte Täterin steht im Verdacht, ein Kartenetui samt Bankomatkarte entwendet zu haben. Seit dem Diebstahl wurden insgesamt 11 Geldhebungen bzw. Bezahlungen getätigt. Der Gesamtbetrag liegt über 2.600 Euro.

Diese Frau wird gesucht. ©LPD Wien

Die Wiener Polizei fahndet nach der unbekannten Frau. Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.