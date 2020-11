Nach Coronakrise: Spindelegger rechnet mit starkem Migrationsanstieg

Michael Spindelegger rechnet mit einem starken Migrationsanstieg nach der Coronakrise. Der Druck könnte durch wirtschaftliche Schwierigkeiten zunehmen.

Migrationsdruck in den Herkunftsländern wächst

Konkret verwies Spindelegger etwa auf Tunesien, wo der Zusammenbruch des Tourismussektors bereits zu einer Migrationsbewegung nach Italien geführt hat. Zudem seien in der Krise die Überweisungen von Migranten an ihre Angehörigen in den Herkunftsländern um 20 Prozent zurückgegangen. Weil die Angehörigen damit weniger Geld zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse hätten, wachse der Migrationsdruck in den Herkunftsländern.