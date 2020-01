Nach Bus-Unfall in NÖ: Historische Stadtmauer muss zum Teil abgerissen werden

Bei dem Bus-Unfall in Groß Enzersdorf entstand erheblicher Sachschaden: Teile der Stadtmauer und eine Säule des "Wiener Tors" müssen abgerissen werden.

Der Unfall eines Autobusses der Wiener Linien am Montag in Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) hat nicht nur vier Verletzte gefordert, sondern auch einiges an Sachschaden verursacht. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr musste ein Teil der historischen Stadtmauer ebenso abgetragen werden wie eine Säule vom "Wiener Tor".