Wiener Linien-Bus krachte in Groß Enzersdorf frontal in Stadtmauer

Am Montag rammte ein Bus der Wiener Linien die denkmalgeschützte Stadtmauer in Groß Enzersdorf. Vier Personen wurden verletzt.

Auf der Wiener Buslinie 26A ist es am späten Montagvormittag zu einem Unfall in Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) gekommen. Ein Bus fuhr kurz vor der Endstation in die alte Stadtmauer.