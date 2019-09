Nach Bühnensturz von Eberhartinger: EAV-Konzerte wackeln

Nach dem schweren Bühnensturz von Klaus Eberhartinger hat der Sänger weiterhin mit starken Schmerzen zu kämpfen. Ob die geplanten Konzerte stattfinden werden, bleibt in der Schwebe.

Via Facebook hat die EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung) am gestrigen Freitag verkündet, dass jene Konzerte der Abschiedstour, die nach dem schweren Bühnen-Sturz von Frontmann Klaus Eberhartinger in Schwebe standen, mit "99%iger Sicherheit" nicht verschoben oder abgesagt werden müssen.

Eberhartinger selbst war am heutigen Samstag auf APA-Nachfrage verhaltener, was dies anbelangt.

EAV-Sänger Eberhartinger will in Gmunden "austesten, ob es geht"

"Die können verkünden, was sie wollen. Die müssen abwarten. Ich werde in Gmunden austesten, ob es geht", sagte er am Rande des Wiener Stadtfestes der ÖVP, wo er als Juror fungierte. Das EAV-Konzert in Gmunden ist für 10. September avisiert. Dann sollen noch Auftritte in Linz (11.9.), Salzburg (12.9.) und schließlich Wien (14.9.) folgen.