EAV-Sänger erlitt bei Bühnensturz Rippenbrüche

Nach einem Sturz von EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger, bei dem sich der 69-Jährige mehrere Rippen brach, wackeln nun die kommenden Konzerte. Auch der Wien-Termin am 14. September scheint in Gefahr.

Bühnensturz von Eberhartinger: EAV-Konzerte wackeln

"Derzeit können wir noch nicht sagen, ob Klaus zu den letzten Konzerten der Tour wieder fit sein wird, denn Rippen-Frakturen benötigen 4-6 Wochen um vollständig auszuheilen", so Band-Mastermind Thomas Spitzer in einer Aussendung: "Wir hoffen aber, dass wir die Termine Gmunden am 10. September, Linz am 11. September, Salzburg III am 12. September und den endgültigen Abschied am 14. September spielen können und Mr. Everhurtinger bis dahin wieder gesund und frei von Schmerzen ist."