Nach Brand in Wien-Donaustadt: 53-jährige Lebensgefährtin verhaftet

Eine 53-jährige Frau wurde nach dem Brand in der Wehrbrücklstraße in Wien-Donaustadt am vergangenen Wochenende festgenommen.

Bei dem Feuer, das am Samstagabend ausgebrochen war, erlitt der Lebensgefährte der Frau, ein 57-jähriger Mann, lebensgefährliche Verletzungen.

Verdacht der Brandstiftung gegen 53-jährige Lebensgefährtin nach Brand in Wien-Donaustadt

Die 53-Jährige soll eine Bettdecke angezündet und die Wohnung verlassen haben, nachdem es ihr nicht gelungen war, das Feuer zu löschen. Bei der Frau gab es offenbar Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung, sie wurde am Dienstag weiter in einem Spital aufgrund gesundheitlicher Probleme behandelt und von Justizbeamten überwacht. Sie dürfte zum Tatzeitpunkt auch alkoholisiert gewesen sein. Ein Motiv für die Tat, die sie zugab, wusste sie nicht anzugeben.