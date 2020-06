Nach Brand im Wiener Donauzentrum: Arbeiter vor Gericht

Am Freitag muss sich ein Arbeiter am Wiener Landesgericht nach dem spektakulären Brand im Wiener Donauzentrum vom März 2019 verantworten.

Arbeiter soll Brandschutzvorschriften missachtet haben

Der Beschuldigte soll am 8. März 2019 mit einem Trennschneider im DZ Eisenstäbe durchtrennt - und die entsprechenden Auflagen nicht eingehalten haben. Offenbar bildete sich ein Glutnest, das am nächsten Tag in der Früh zu einem spektakulären Brand im Bauteil 4 am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße führte. Es wurde letztlich Alarmstufe 4 ausgelöst.