Nach Bluttat in Tulln: U-Haft verlängert

Nach der schrecklichen Bluttat in Tulln, bei der eine 32-Jährige von ihrem Mann erstochen wurden, bleibt dieser bis mindestens 6. März in Untersuchungshaft.

Der 36-Jährige, der seine um vier Jahre jüngere Frau am 21. Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln erstochen haben soll, bleibt mindestens bis 6. März in Untersuchungshaft. Der Verdächtige habe auf die Haftprüfungsverhandlung verzichtet, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Die Entscheidung sei daher durch Gerichtsbeschluss erfolgt.