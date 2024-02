Nach Bim-Unfall in Wien: Mädchen ringt weiter um Leben

Noch immer keine Verbesserung gibt es beim Zustand des neun Jahre alten Mädchens, das in Wien-Favoriten von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde.

"Der Zustand des Mädchens ist unverändert", hieß es am Freitag vom Wiener Gesundheitsverbund gegenüber der APA. Das Kind war am Mittwoch in Favoriten von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.