Nach Anzeige von Nachbarn: 15-jährige Wienerin muss Minischweine abgeben

Zwei Mini Schweine leben im Garten einer Familie in Wien-Hietzing. Nun sollen die Tiere aber abgenommen werden. Weil kein Familien-Mitglied für die Haltung der Tiere ausreichend ausgebildet sei, wie es heißt.

In einer Gartensiedlung in Wien-Hietzing hat man seit rund fünf Wochen Schwein. Die 15-jährige Joy entdeckte nämlich im Internet ein Minischwein, das in einem Meerschweinchenkäfig gehalten wurde. Für das Mädchen war klar: Das Schwein kommt zu ihr.