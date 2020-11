Nach Anschlag: Eltern und Lehrer sollen mit Kindern über Gefühle sprechen

Der Anschlag in Wien kann auch bei Kindern, die von den Geschehnissen nicht unmittelbar betroffen waren, Traumatisierungen auslösen. Deshalb ist wes wichtig mit ihnen über ihre Gefühle zu sprechen.

Die Berichte von unerwarteter Gewalt in ihrer unmittelbaren Nähe und von Menschen in Panik könnten auch bei Kindern und Jugendlichen, die nicht direkt vom Anschlag in Wien betroffen waren, zu traumatischen Erfahrungen führen. Die Wiener Schulpsychologie empfiehlt Lehrern und Eltern deshalb, Schüler altersgemäß über die Geschehnisse zu informieren und auch über ihre Gefühle zu sprechen, damit diese nicht "'unterirdisch weiterarbeiten'".