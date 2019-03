Nach Amazon: Handelsverband hat Alibaba im Visier

Nach Amazon kritisiert der Handelsverband nun auch die chinesische Onlineplattform Aliexpress des Onlinehändlers Alibaba.

Der Handelsverband hat nach eigenen Angaben dutzende Testbestellungen auf Aliexpress durchgeführt, fast alle Produkte seien gefälscht gewesen. Das sei dem Verband von Herstellerseite bestätigt worden, heißt es am Montag in einer Aussendung des Handelsverbands.

Handelsverband hat chinesischen Riesen Alibaba im Visier

In der EU ist es verboten, Konsumenten Rechte anzupreisen, die ihnen gesetzlich ohnehin zustehen. Aliexpress werbe aber für ein Kundenschutzprogramm, wonach Konsumenten garantiert werde, ihr Geld zurückzubekommen, wenn das Produkt nicht innerhalb einer bestimmten Zeit geliefert werde. “In der EU allerdings haben Verbraucher ohnehin das Recht, einen Vertrag zu kündigen, wenn die Lieferzeiten nicht eingehalten werden. Der Verkäufer muss in diesem Fall das erhaltene Geld zurückerstatten”, so Handelsverband-Chef Rainer Will.