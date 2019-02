mytaxi: 5.000 Primeln und Gutscheine am Valentinstag in Wien

Der Taxianbieter mytaxi verteilt von 12. bis 14. Februar in Wien 5.000 gelbe Primeln an Verliebte. Zusätzlich gibt es für alle Kunden gleich zwei -20 % Gutscheine mit den Codes "ilove" und "you".

Wer von 12. bis 14. Februar in Wien unterwegs ist, darf sich über einen mytaxi Valentinstagsgruß freuen. Verteilt werden die 5.000 gelben Primeln am 12. Februar bei der U1/U4 Karlsplatz und am Schubertring/Schwarzenbergplatz, am 13. Februar bei der U4 Heiligenstadt und Heiligenstädterstraße/Barawitzkagasse sowie am 14. Februar bei der U2/U3 Volkstheater und Museumstraße/Burggasse. Wer zudem am Valentinstag selbst mit mytaxi in Wien unterwegs ist, hat die Chance auf einen fröhlichen Blumengruß inklusive Gutschein direkt beim mytaxi Fahrer.

mytaxi-Gutscheine: “ilove” und “you” Neben den frisch blühenden Blumen werden auch mytaxi Gutscheine verteilt – und das gleich zweifach. Wer ab sofort bis einschließlich 17. Februar 2019 ein mytaxi via App bestellt und bezahlt, kann den 20 % Rabatt auf den Fahrpreis nutzen und den zweiten 20 % Gutschein seinem Herzblatt weitergeben. Der Gutschein ist in der Mitte trennbar und kann daher ganz einfach mit der Auserwählten oder dem Auserwählten geteilt werden.