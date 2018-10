"Mystery Hunt" im KHM eröffnet

Gestern Abend fand die Premiere des "Mystery Hunt" im Wiener KHM statt. Ab 19 Uhr konnten Besucher eine riesige Schnitzeljagd durch das Museum machen.

Die Schnitzeljagd um die Sphinx wurde gestern Abend gestartet. Ab sofort kann im Kunsthistorischen Museum in Wien ein “Mystery Hunt” gebucht und als Team durchgeführt werden.

Das Rätsel führt durch mehrere Räume des KHM zwischen der ägyptisch-orientalischen Sammlung und der Antikensammlung hindurch. Das Spiel ist auf das Museum zugeschnitten und lässt Kunst und Spiel miteinander verbinden. Die Spieler sollen also auf der Suche nach Lösungen als sogenannte “Mystery Hunter” vieles über alte Geheimnisse und Sagen jener Zeit herausfinden und nebenbei Spaß am Spiel haben.

Die Generaldirektorin des KHM zeigt sich von dem Mystery Hunt überzeugt: „Mit dem Teamspiel Mystery Hunt öffnen wir für unser erwachsenes Publikum einen ungewöhnlichen und spielerischen Zugang zur Kunst und ermuntern sie, gemeinsam aktiv zu werden.“ Bei dem analogen Spiel dreht sich alles um Intellekt, soziale Kompetenzen und Teamwork. “Man sagt, man lernt mehr voneinander in einer Stunde Spiel als in einem Jahr der Konversation.”, so Mads Lind über das Spiel.