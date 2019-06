Mysteriöser "Hintern-Stecher" am Wiener Praterstern unterwegs

Ein bislang noch unbekannte Mann soll einen 18-Jährigen mit einem Messer mehrmals in den Hintern gestochen haben. Der mutmaßliche Täter sei laut Zeugen oft am Wiener Praterstern zu sehen.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger attackierte am Sonntag kurz nach Mitternacht einen 18-jährigen aus noch unbekanntem Grund am Wiener Praterstern mit einem Messer und stach diesem ins Gesäß.

Der 18-Jährige flüchtete, wurde jedoch vom mutmaßlichen Täter verfolgt und weitere drei Mal in dessen Hintern gestochen.