Mysteriöse Unfallserie: Zwei tödliche Wohnhaus-Stürze hintereinander in Wien

In Wien kamen an zwei Tagen hintereinander Menschen bei Stürzen vom Fenster bzw. der Dachterrasse eines Wohnhauses ums Leben. ©Pixabay.com (Sujet)

Jener 36-Jähriger, der sich am 26. Juli nach einem Fenstersturz in Wien-Ottakring lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat, ist inzwischen verstorben, bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger einen dementsprechenden Bericht auf orf.at. Weiterhin ist in diesem Fall nicht geklärt, ob ein Unfall oder eine strafrechtlich relevante Tat zu dem Sturz führte - und auch der Dachterrassensturz in Wien-Alsergrund am Tag darauf bleibt ungeklärt.

Zeugen des Sturzes an jenem Samstag gegen 23.00 Uhr machten einander widersprechende Aussagen, wonach einerseits ein Stoß einer anderen Person dem Sturz aus dem Fenster im ersten Stock des Hauses in der Brestelgasse vorangegangen sein soll. Einer divergierenden Angabe zufolge soll die Person jedoch selbst gesprungen sein.

Ungeklärt sind die Hintergründe auch in der Causa Garnisongasse in Wien-Alsergrund, wo einen Tag darauf, am 27. Juli, ein Mann von einer Dachterrasse fiel und starb. Hier steht zwar fest, dass der 39-Jährige in der betreffenden Wohnung nicht gemeldet war. Ansonsten gehen auch hier die Ermittlungen weiterhin in alle Richtungen.