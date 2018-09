"My Revolution": Jugendliche gestalten in Wien ihre Zukunft

Welche Visionen Jugendliche für Europa haben, war Thema der internationalen Jugendkonferenz "My Revolution", die von 21.-23. September 2018 in Wien stattfand.

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, faire Gehälter für junge Beschäftigte und mehr Mitsprachemöglichkeiten von Jugendlichen in der Politik sind u. a. Forderungen, die die über 80 Jugendlichen aus Italien, Polen, Slowenien und Österreich in einem Manifest niederschrieben.

Die Konferenz begann am Freitag mit einer historischen Stadtführung beim Denkmal der Ersten Republik in Erinnerung an die revolutionären Ereignisse von 1917/18, das Ende der Habsburger-Monarchie und des ersten Weltkriegs sowie die Gründung der 1. Republik.