My Big Crazy Italian Wedding - Trailer und Infos zum Film

Würden Antonio und Paolo in Berlin heiraten wollen, wäre das ja heutzutage kein Problem mehr. Anders in ihrem italienischen Heimatdorf, das in puncto Konservatismus noch etwas anders tickt. Antonios Mutter will ihren Sohn einfach nur glücklich sehen.

Der Vater kommt durch die Heiratspläne des Sohnes jedoch an seine psychischen Grenzen. Als wäre das noch nicht genug, taucht auch noch Antonios Ex-Freundin auf, die ihren einstigen Partner immer noch liebt. Die Beziehung der beiden Männer wird entsprechend auf eine harte Probe gestellt.