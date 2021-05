Muttertags-Ausflug im Auto: Was ist erlaubt?

Kurz vor Muttertag häufen sich beim ARBÖ Anfragen von Autofahrern, die durch die Covid-19-Pandemie und die derzeit geltenden Covid-Bestimmungen verunsichert sind. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Grundsätzlich ist das erlaubt. Es gibt aber in Tirol, Vorarlberg und Salzburg Regionen mit Testpflicht bei der Ausreise. Wenn der Ausflug zum Beispiel nach Hallein oder Oberalm im Nachbar-Bundesland Salzburg geht, muss bei der Ausreise ein negativer Test vorgewiesen werden. Für Personen ab 15 Jahren gelten hierbei folgende Bestimmungen: Erforderlich ist ein PCR-Test aus den letzten 72 bzw. ein Antigen-Test aus den letzten 48 Stunden.

Ausnahmen gibt es für den Transitverkehr, sowie für Personen, die in den letzten 3 Monaten einen Antikörper-Test gemacht haben oder in den letzten 6 Monaten an Covid-19 erkrankt waren – in diesen Fällen muss die entsprechende Bestätigung mitgeführt werden!