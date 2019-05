Muttertag in Wien: Diese Museen bieten tolle Specials

Der Muttertag steht kurz bevor und in Wien gibt es tolle Möglichkeiten den Tag in den Museen mit buntem Programm und zahlreichen Specials zu verbringen.

Am Sonntag den 12. Mai ist wieder Muttertag. Anlässlich dazu laden die Wien Holding-Museen dazu ein, den Tag im Museum zu verbringen.

Gratis Eintritt für Mütter ins Jüdische Museum Wien Das jüdische Museum in Wien bietet zum Muttertag eine exklusive Führung um 15 Uhr an, bei der Frauen im Mittelpunkt stehen. In dieser wird den Besuchern über bekannte oder unbekannte, junge und ältere Persönlichkeiten berichtet. Fragen wie “Welche Aufgaben haben Frauen in der religiösen Praxis” werden behandelt.

Eintritt + Führung: Für Mütter gratis

Mütter erhalten im Café Eskeles zu jeder Konsumation einen Kaffee gratis dazu!

Anmeldung: Unter Tel.: +43 1 535 04 31-1537 oder E-Mail: tours@jmw.at

Kinder-Workshop “Mama mia” im jüdischen Museum Kinder können am Sonntag ein tolles Geschenk für ihre Mütter basteln. Ein cooles Foto, das selbst geschossen und für das selbst ein toller Rahmen designt wurde zum Beispiel. Inspirieren lassen können sich die Kinder vom Fotografen Kurt Klagsbrunn oder den Motiven im Museum.

Uhrzeit: 14-16 Uhr

Alter: 6 bis 10 Jahre (Jüngere Gäste können in Anwesenheit einer Begleitperson ebenfalls am Workshop teilnehmen)

Materialbeitrag: EUR 3 /Erwachsene regulärer Eintritt

Anmeldung: Tel.: +43 1 535 04 31-1537 oder E-Mail: tours@jmw.at

Adresse: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Familienticket zum halben Preis im Haus der Musik Am Muttertag gibt es den Familieneintritt (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder unter 12 Jahren) im Haus der Musik um EUR 14,50 statt EUR 29. Dort wartet auf die Besucher eine spannende Reise durch die Welt der Musik. Die ganze Familie kann ihr musikalisches Talent erproben.

Adresse: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Kunstfrühstück und günstige Familientagesticket im Kunst Haus Wien Das Kunst Haus Wien bietet am 12. Mai das Familientagesticket zu einem Preis von EUR 17 (max. vier Kinder bis 18 Jahre) an. Die Besucher können dort die aktuelle Ausstellung “Über Leben am Land” und “Future Scenarios” erleben. Jede Mutter erhält am Muttertag bei einem Einkauf im Kunst Haus Wien-Museumshop ein Glasherz zu jedem Einkauf gratis dazu (solange der Vorrat reicht).

Bereits am 11. Mai können Kunstbegeisterte mit einem Wiener Kunstfrühstück in das Wochenende starten. Die Veranstaltung verbindet ein gemütliches Wiener Frühstück im einzigartigen Museumscafé mit einer exklusiven Führung durch die aktuelle Fotografie-Ausstellung “Über Leben am Land”.

Adresse: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien