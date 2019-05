12. Genuss-Festival in Wien: Muttertags-Wochenende wird zur kulinarischen Reise

Vom 10. bis 12. Mai findet das Genuss-Festival im Wiener Stadtpark statt. 190 Aussteller werden für eine kulinarische Reise durch ganz Österreich sorgen.

Um beim 12. Genuss-Festival im Wiener Stadtpark dabei sein zu können, muss man keinen Eintritt zahlen. Vielmehr kann man nach Lust und Laune einkaufen, mit den Produzenten sprechen und viele Köstlichkeiten verkosten. 190 Aussteller werden bei dem Gourmetfest mit Köstlichkeiten bei ihren Ständen vertreten sein. Sowohl regionale Produzenten, als auch Gastronomen aus den neun Bundesländern werden die Besucher an drei Tagen mit einem breiten Mix aus traditionellen Gerichten verwöhnen. Keinesfalls fehlen dürfen hier etwa Waldviertler Mohnnudeln mit Zwetschkenröster, Wiener Krautfleckerl, gebackene Grammelknödel oder Steirisches Wurzelfleisch.

Die Gäste können auch heuer die Picknick-Relax-Zone genießen. Außerdem steht wieder die kostenlose Genuss-Festival-App zur Verfügung, um sich besser orientieren zu können. In der App kann man sich bereits im Vorfeld Informationen über sämtliche Aussteller und deren Angebot holen, und am Event selbst dorthin navigieren lassen.

Genuss-Festival in Wien: Alle Infos im Überblick

Das 12. Genuss-Festival findet von 10. bis 12. Mai statt. Am Freitag hat das Festival von 11 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Alle weiteren Informationen gibt es online unter www.kulinarisches-erbe.at und www.genuss-festival.at. Das Festival eignet sich auch für einen besonderen Muttertags-Ausflug.