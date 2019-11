Mutterloses Katzenbaby-Trio aus Misthaufen gerettet und zum WTV gebracht

Drei schnurrende Neuzugänge werden aktuell im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf großgezogen. Die wenige Wochen alten Kätzchen wurden zufällig in einem Misthaufen entdeckt - von der Mutter keine Spur.

Drei Kätzchen sind im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See auf einem Reiterhof aus einem Misthaufen gerettet worden. Die drei bis vier Wochen alten Tiere waren durch Zufall entdeckt worden - von der Mutter fehlte jede Spur. Sie wurden im Wiener Tierschutzverein (WTV) untergebracht, berichtete der WTV am Montag in einer Aussendung.