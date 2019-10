WTV päppelt vier verwaiste Katzenbabys auf

Eine Frau entdeckte im Bezirk Mödling vier kleine Streunerkatzen und brachte sie zum Aufpäppeln in den Wiener Tierschutzverein nach Vösendorf.

Vier mutterlose Katzenkinder werden aktuell im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf liebevoll gepflegt. Die Tiere, es dürfte sich um Nachkommen von Streunerkatzen handeln, wurden von einer Dame in Sulz im Wienerwald (Bezirk Mödling) entdeckt. Sie dürfte die Jungen dem Vernehmen nach über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Da niemals ein Muttertier zu den Kätzchen stieß, fing sie die Babys schließlich ein und brachte sie in den WTV.