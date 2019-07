Mutter und Sohn von Pkw in Wien-Ottakring erfasst

Am Donnerstag verlor ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Thaliastraße in Wien-Ottakring. Eine 44-Jährige und ihr 15-jähriger Sohn wurden dabei verletzt.

Am 18. Juli gegen 21:50 Uhr kam es zu einem Unfall bei der Straßenbahnhaltestelle Ottakring in der Thaliastraße. Laut derzeitigem Stand verlor ein in Richtung stadteinwärts fahrender Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts auf den Gehsteig ab.

Frau und Sohn von Pkw in Wien-Ottakring erfasst

Dort stand eine 44-jährige Frau mit ihrem 15-jährigen Sohn im Bereich der Straßenbahnhaltestelle. Der Pkw erfasste die beiden, wodurch sie zu Sturz kamen und verletzt wurden. Der Junge wurde dabei schwer verletzt, seine Mutter nur leicht.

"Er dürfte mit dem Randstein kollidiert sein und hat daraufhin die Kontrolle verloren", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst auf APA-Nachfrage. Alkoholisiert sei der 24-Jährige nicht gewesen. Auch Anzeichen auf erhöhte Geschwindigkeit gebe es nicht.

15-Jähriger nach Unfall in Wien-Ottakring schwer verletzt

Der 15-Jährige erlitt Knochenbrüche, Prellungen und Abschürfungen. Er sei von der Wiener Berufsrettung schwer verletzt in einen Schockraum eines Krankenhauses gebracht worden, sagte ein Rettungssprecher der APA. Seine Mutter kam mit Prellungen und Abschürfungen glimpflicher davon und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Zusammenstoß mit den zwei Personen rammte das Fahrzeug eine Fahrgastinformationssäule und beschädigte diese. Der Fahrbetrieb der Straßenbahnlinie 46 musste für rund dreißig Minuten eingestellt werden.