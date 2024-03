Mutter schildert neue Details zu Missbrauchs-Martyrium von Zwölfjähriger in Wien

Im "Thema"-Interview spricht nun die Mutter über die grausamen Details des Missbrauchs ihrer zwölfjährigen Tochter durch bis zu 30 Jugendliche, ein Martyrium, das die Familie aus Wien zutiefst erschüttert hat.

In der ORF-Sendung "Thema" am 18. März spricht die Mutter jener Zwölfjährigen aus Wien, die von mehreren Jugendlichen mehrmals missbraucht worden sein soll, mit Christoph Feurstein über die Vorfälle.

Missbrauch von Zwölfjähriger in Wien: Opfer spricht von 20 bis 30 Burschen

"Ich kann immer noch nicht ganz realisieren, was geschehen ist. Es fühlt sich an wie im falschen Film", sagt die Mutter der jungen Wienerin, die voriges Jahr im Alter von zwölf Jahren über Monate von einer Gruppe Burschen missbraucht worden sein soll. 20 bis 30 sollen es insgesamt gewesen sein, gibt das Mädchen gegenüber den Behörden an.

In einem Hotelzimmer sollen sich an einem einzigen Tag 13 Jugendliche an ihr vergangen haben. "Ich habe sie aufgeklärt, mit ihr über Grenzen gesprochen und trotzdem ist es passiert", so die Mutter des Mädchens im "Thema"-Interview.