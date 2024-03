Mädchen in Wien mehrfach missbraucht - Gewaltanwendung in einem Fall

In einem Fall soll es Gewaltanwendung gegeben haben. Eine Opferschutzeinrichtung betreut die Wienerin.

Im Fall des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs eines zwölfjährigen Mädchens in Wien durch 17 Beschuldigte ist in einem Fall auch Gewalt angewendet worden. Der Verdächtige in dieser Causa, ein 16-jähriger Syrer, wurde festgenommen. Bei den restlichen Taten, die sich zwischen Februar und Juni 2023 abgespielt haben, wurde das Opfer derart unter Druck gesetzt, dass es mitmachte, so Florian Finda, stellvertretender Leiter des LKA Süd, am Freitag bei einer Pressekonferenz.