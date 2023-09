In Wien-Donaustadt beraubte ein Mann eine Mutter mit Baby.

Mutter mit Baby im Arm in Wien-Donaustadt weggestoßen und beraubt

In Wien-Donaustadt wurde am Freitag eine Frau mit einem Baby im Arm weggestoßen und anschließend beraubt, als sie ein Smartphone an einen Mann verkaufen wollte.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Wien-Donaustadt wurden in die Attemsgasse gerufen, da ein Passant einen Mann nach einem versuchten räuberischen Diebstahl anhielt.

Frau in Wien-Donaustadt hatte Smartphone zum Verkauf angeboten

Im Zuge der Erhebungen durch die Beamten stellte sich heraus, dass eine Frau in Wien-Donaustadt über eine Online-Plattform ein Smartphone zum Verkauf anbot und der Tatverdächtige für die Abwicklung des Kaufs in die Wohnung kam. Als er das Smartphone kurz begutachtet hatte, soll er der Frau, die ihr Baby in den Armen hielt, weggestoßen haben und auf die Straße geflüchtet sein.

Mann in Wien-Donaustadt stieß Frau mit Baby fort und flüchtete

Durch die Hilfeschreie der Frau wurde ein Passant auf den flüchtenden Tatverdächtigen in Wien-Donaustadt, einen 20-jährigen österreichischen Staatsbürger, aufmerksam. Es gelang ihm den 20-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten anzuhalten. Bei dem Fluchtversuch wurde niemand verletzt, jedoch das Smartphone beschädigt. Die Beamten nahmen den teilgeständigen Mann vorläufig fest. Er wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam.