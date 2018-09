Mutter in Wiener U3-Station Stubentor gegen U-Bahn-Zug gestoßen: 26-Jähriger eingewiesen

Bereits im August 2017 stieß ein 26-Jähriger, der unter einer schizoaffektiven Störung leidet, seine Mutter in der U3-Station Stubentor gegen eine abfahrende Garnitur und legte sich anschließend nackt neben die Frau. Der Mann wird nun in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter eingewiesen.

Weil er seine Mutter gegen einen U-Bahn-Zug gestoßen hatte, ist ein 26-Jähriger am Mittwoch am Wiener Landesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter eingewiesen worden. Da er mittlerweile gut auf die verschriebenen Medikamente anspricht, wurde diese Maßnahme unter zahlreichen Auflagen für fünf Jahre bedingt ausgesprochen.