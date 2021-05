Mutmaßlicher Vergewaltiger in Wien festgenommen

Am Samstag wurde in Wien-Leopoldstadt ein mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen.

Der 50-Jährige hatte in der Alkoholverbotszone am Wiener Praterstern Alkohol konsumiert und war daraufhin kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass gegen den Polen eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts Wien besteht. Er wurde in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.