Mutmaßlicher Schlepper in Wien-Liesing festgenommen

Die Wiener Polizei konnte am Sonntagnachmittag einen mutmaßlichen Schlepper und 13 geschleppte Personen in Wien-Liesing aufgreifen.

Am Sonntagnachmittag verständigten Zeugen in Wien-Liesing die Polizei und gaben an, dass mehrere Personen aus einem Klein-LKW ausgestiegen seien. Der Fahrer soll danach seine Fahrt fortgesetzt haben. Polizisten konnten kurze Zeit später 13 Personen und den mutmaßlichen Schlepper auf der Vorarlberger Allee beim Knoten Schwechat anhalten. Die Geschleppten, sieben Männer, vier Frauen und zwei unbegleitete Minderjährige, wurden in ein Polizeianhaltezentrum bzw. ins Krisenzentrum gebracht. Der 53-jährige mutmaßliche Schlepper, ein Serbe, wurde festgenommen.